„Jalad ühes, käed teises suunas!“ Lukašenka luureülem planeeris bossi käsul inimesi mürgitada ja õhku lasta 

EUObserveri käes on lindistus usutavasti Lukašenka endise luurebossi ning kunagi presidendi isiklikku turvateenistust juhtinud Vadim Zaitsevi jutust 2012. aastal. Kuidas Zaitsev „lutikat“ ei märganud ja ennast selle eest kaitsta ei suutnud, pole teada. Nagu näib juba kombeks olevat (kui mõelda näiteks Aleksei Navalnõi mürgitamiskatsele Venemaal), võib asjaosalisi süüdistada sellise elukutse kohta ebaharilikus ebakompetentsuses. Vestlus toimub tema ja KGB spetsiaalse erirühma liikmete vahel, kelle Zaitsev isiklikult teisitimõtlejatega tegelema valis. Arvatavasti oli see mõni KGB-lasest topeltagent, kes pealtkuulamisseadme sinna sokutas.

Zaitsev räägib meestele, et Lukašenka isiklikult on kõrvale pannud 1,2 miljonit eurot ning ootab selle eest tulemusi. Täpsemalt oleks vaja likvideerida kolm Saksamaal elutsevat isikut: endine vangladirektor Aleg Alkajev, ekskolonel Vladimir Baradatš ning korruptsioonivastane ametnik Vjatšeslav Dudkin. Pinnuks on silmas ka tol hetkel Venemaal redutav ajakirjanik Pavel Šaramet. Täpsemalt on too Zaitsevi sõnul pinnuks p*rses.