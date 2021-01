Eesti uudised Kas koroonavaktsineerimine käib liiga aeglaselt? Kristjan Väli , täna 19:45 Jaga: M

VAKTSINEERIMINE KÄIB: Kaitsesüstimine ülikooli perearstikeskuses Tartus. Foto: Jassu Hertsmann / Sotsiaalministeerium

Rakendusviroloogia professor Andres Merits kommenteerib kriitikat, et koroonaviiruse vastu vaktsineerimine on ääretult aeglane: „Ma ei taha väita, et kiiremini ja/või paremini poleks saanud, kuid olulist probleemi sellest ei teki. Kui selle nädal lõpuks on vaktsineeritud 9750 meditsiinitöötajat, mis on maksimaalne võimalik arv, kui hoida teine doos alles, siis või öelda, et kõik kulgeb plaanipäraselt.“