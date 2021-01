Juhtkiri | Tuleb valikuterohke aasta 

Möödapääsmatu on augustis Eestile presidendi valimine, sest tänavu lõppeb Kersti Kaljulaidi esimene ametiaeg. Kas ka Kersti Kaljulaid hakkab valitavate sekka kuuluma, oleneb nii sellest, kas tal on piisav erakondade tugi ja isiklik ambitsioon teiseks ametiajaks kandideerida, kuid ka sellest, et juba märtsis saab teatavaks, kas Kaljulaidist võiks saada hoopis OECD uus peasekretär. Kui Eesti tulevast riigipead ei suudeta riigikogus ära valida, on tulemus huvitav seetõttu, et esmakordselt tulevad valijamehed viimase haldusreformiga ühinenud suurematest kohalikest omavalitsustest.