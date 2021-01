TUTTAV MUSTER | Helmed lähevad üle piiri, peaminister ja president hurjutavad, karavan liigub edasi  

Mart Helme väitis saates „Räägime asjast“, et Leedu valimiste ajal „suruti läbi süvariigi skeem“ ja Martin Helme, et Rumeenia valimiste ajal prooviti sama. Mida süvariigi skeemi all mõeldi, pole Mart ega Martin Helme kommenteerinud. Vastupidi, Martin Helme püüdis oma sõnu tagasi võtta. „Mitte kordagi ei kõlanud küll väidet, nagu oleks [...] riikides toimunud valimispettust,“ ütles Martin Helme.