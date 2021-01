Ühendkuningriigi kohtunik: WikiLeaksi asutajat Julian Assange'i USA-le välja ei anta

Assange'i advokaatide väitel on mehele esitatud süüdistused poliitiliselt motiveeritud ja nende taga on president Donald Trump. Ameerikas ootaks Assange'i maksimaalselt 175aastane vanglakaristus, ent USA valitsus on maininud, et tõenäoliselt saadetaks ta trellide taha neljaks kuni kuueks aastaks.

Londoni Old Bailey kohtumajas toimunud istungil lükkas kohtunik Vanessa Baraitser tagasi peaaegu kõik Assange'i juriidilise meeskonna argumendid, ent tõdes, et ei saa teda USA-le välja anda. Kohtunik tõi põhjuseks WikiLeaksi asutaja vaimse tervisega seotud probleemid – Baraitseri sõnul eksisteerib reaalne oht, et Assange võib sooritada Ameerika Ühendriikidele väljaandmise korral enesetapu. „Üldine mulje on see, et tegu on depressiivse ja osaliselt meeleheitel mehega, kes kardab oma tuleviku pärast,“ teatas kohtunik, kelle arvates ei suudaks USA Assange'i potentsiaalset enesetappu ära hoida.