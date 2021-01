Maailm TUUMALEPPE RIKKUMINE: Iraan alustas taas uraani 20% rikastamist Toimetas Aare Kartau , täna 13:53 Jaga: M

Iraan alustas 20 protsendini rikastatud uraani tootmist. Foto: EPA/Scanpix

Iraani valitsuse esindaja Ali Rabiei ütles esmaspäeval Mehri uudisteagentuurile, et riik naasis maa-aluses Fordow' tuumarajatises uraani 20% rikastamise juurde. Sellisel tasemel rikastamine on aga täielikult vastuolus 2015. aastal sõlmitud tuumaleppega, mida Iraan on ka varem rikkunud.