Toomas Alatalu | 2021. aasta olulisimad sündmused toimuvad meie naabruses 

President Trump üritas rakettrelvastuse kõnelustesse kaasata kolmandana Hiinat, ent see jäi vaid tema mõttekäiguks. Uueks reaalsuseks on aga see, et 5. veebruaril saab ümber viimase USA-Venemaa rakettrelvastuse piiramislepingu kehtivusaeg ehk siis inimkond on taas tagasi 1972. aastas, mil Valge Maja ja Kreml hakkasid lepingutega ohjama tuumasõja ohtu. Pole just meeldiv, paraku tõene tõdemus. Arvata on, et Biden teeb enne mainitud kuupäeva samasuguse avalduse nagu Putin juba tegi – käitume nii, nagu oleks leping jätkuvalt jõus –, ent ahhetamiseks põhjust on. USA uuel-vanal presidendil (saab ju öelda, et Bidenil algab 3. valitsusaeg) tuleb sunnitult ja kiirelt alustada omamoodi nullist kõige olulisemas valdkonnas. Mis on samas seotud nii kübersõja kui ka kliima kontrollimisega.