Leedu peaepidemioloogi hinnangul on koroonasituatsioon riigis stabiliseerumas 

Loreta Ašoklienė sõnas esmaspäeva hommikul LRT raadiosaates, et kriitiline olukord on stabiliseerumas, või vähemalt ollakse sellele lähenemas. Peaepidemioloogi sõnul on keeruline pühadeperioodi andmeid hinnata, sest praegu on tuvastatud vähem uusi juhtumeid, sest ka teste on tehtud vähem. Positiivsete tulemuste osakaal on jäänud tema väitel siiski stabiilseks.

Ašoklienė mainis, et kindlamaid järeldusi on võimalik teha tuleva nädala jooksul. „On väga tõenäoline, et järgmine nädal näitab tegelikku olukorda ja me ei näe kasvavaid numbreid, või vähemalt on olukord tunduvalt stabiilsem,“ sõnas epidemioloog. Ta lisas, et nakatumiste ja surmade arv on aga endiselt tõusuteel ja olukord haiglates keeruline.