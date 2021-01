Peaministri soovitus Mart ja Martin Helmele: enne raadiosaadet tehke dopingukontroll

"Kinnitasin täna hommikul Leedu peaministrile, et meil on suurepärased kahepoolsed suhted. Meil on palju teid, mida oleme koos käinud ja käime täna ning homme," alustas Ratas Facebooki postitust, tuues välja rida teemasid, millel ollakse näidatud tugevust Eesti, Läti ja Leedu vahel.

Ratas sõnas enda esmaspäevases postituses, et ta mõtiskleb, mida EKRE juhid õieti saavutada soovivad. "Tundub, et see saade toob käärimist ka EKRE enda ridadesse, kuid see on nende erakonna küsimus. Kas soovitakse rikkuda kolme erakonna ühiseid kokkuleppeid, mille panime kirja koalitsioonilepingusse? Seal on palju õigeid ja häid põhimõtteid, mida oleme oma töös ikka oluliseks pidanud. Teine võimalus on, et EKRE soovib avada koalitsioonilepingut. Ütlen ausalt, et kumbki lähenemine pole nutikas ega jätkusuutlik," kirjutas peaminister.