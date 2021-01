Toomas-Hendrik Ilves: peaminister lepib sellega, et USA presidendivalimised on võltsitud ja NATO on kriisis 

Toomas-Hendrik Ilves võttis oma Facebooki seinal sõna Helmede väljaütlemiste kohta: "Pea- ja välisminister on meid viimase pooleteise aasta jooksul korduvalt uinutanud, et praeguse rahandusministri (kes on nüüd peaministri esimene asetäitja) ja endise siseministri ründav sõnakasutus Eesti liitlaste vastu ei ole valitsuse poliitika, vaid kellegi isiklik arvamus."

"Ei, sõbrad, see mesijutt on kui viigileht, mis peab varjama seda, et Eesti valitsuses on minister või ministrid, kes solvavad ja mõnitavad Eesti sõpru, saevad Eesti rahvusvahelist usaldusväärsust ja tõsiseltvõetavust," jätkab Ilves.

Ta viitab, et sellise käitumise taustal jääb mulje, et Eesti peaminister lepib sellega, et USA presidendivalimised on võltsitud, et NATO on kriisis ja pole teada, kas sellest toibub, et Saksamaa on Eestiga võrreldes varsti juba militaarne kääbus, et Soomes on müüjatüdrukust saanud peaminister ja tema valitsus üritab Soome riiki likvideerida, et Leedu parlamendivalimised on läbipaistev süvariigi skeem ning et Rumeenia parlamendivalimistel oli täpselt sama muster.

Ilves rõhutab, et välispoliitika on oluline ning toob välja, et liitlastest on meile palju abi olnud.

Ta lõpetab oma mõttekäigu: "Pärast Leedu ja Rumeenia solvamist Eesti peaministri esimese asetäitja ja rahandusministri poolt – peab Eesti peaminister helistama Vilniusesse ja Bukaresti. Tal tuleb viisakalt vabandada ja taas selgitada: ei, kolleeg, see pole Eesti valitsuse arvamus, et teie valimistulemus on süvariigi korraldatud, see on lihtsalt minu poolt valitsusse kutsutud populistide lõtv sõnapruuk, mida me üritame korrigeerida, aga selleks läheb loodetust rohkem aega."