Juhtkiri | Vaktsiin on alanud aasta väljakutse Ohtuleht.ee , täna 19:48

Uue aasta tähtsaim ülesanne on kahtlemata rahva koroonaviiruse vastu vaktsineerimine. Et see toimuks võimalikult kiirelt ning et vaktsiini saama oleks valmis piisavalt palju inimesi, mis võimaldaks tekkida karjaimmuunsusel. Vaid sel juhul on lootus pöörduda tagasi tavaelu juurde, nagu see oli vaid aasta tagasi.