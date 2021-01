VALLASAUNA PIKANTNE KUULUTUS: „Naised ja mehed koos! Naistele üllatus!“ 

„Sauna külastamiseks on tarvis meeles pidada olulisi reegleid. Sauna tuleb minna tervena (ei tohi olla haigussümptomeid) ning saunaruumis võib korraga viibida viis inimest,“ seisab Elva vallasauna koduleheküljel. Ja ei sõnagi selle kohta, kuidas peaks väheke tagasihoidlikum klient end sooneutraalses pesemis- ja lõõgastusasutuses ülal pidama. Võõral pole sauna lihtne leida, sest see paikneb Elva gümnaasiumi tagumises nurgataguses sopis. Segameeskonna naisfotograaf märkab oma rõõmuks, et selle välisukse juures tõmbab suitsu heas vormis keskealine mees, kelle keskosa ümber on tõmmatud saunarätik. Karastunud klient ütleb, et tema meessoost sõber jäi leiliruumi vihtlema. Suitsetaja tunnistab, et käib välismaal tööl. Ta keeldub kategooriliselt fotosessioonist.