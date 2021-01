Ene Pajula | Olgem oma saatusest suuremad, soovib mammi 

Millele mammi siis veel loodab, mis on tema järgmine uusaastasoov? Otse loomulikult on see vaktsiin, mis peaks saatma õhtule viiruse, selle õuduste aasta teise põhjustaja. Aga ei piisa üksi sellest, et vaktsiin on lõpuks Eesti pinnale jõudnud, vaja on, et inimesed selle ka vastu võtaksid. Ei pea vist ütlemagi, et mammi ei mõista neid, kes kahtlustavad vaktsiini igasugustes jaburates vandenõudes. Osaliselt tuleneb see sellest, et elu on kaua aega olnud ohutu ja hea, osaliselt kindlasti sellest, et neid inimesi, kes vaktsiini eelmise suure võidukäigu üle elasid, pole enam palju alles. See oli see lastehalvatuse-vaktsiin, mis tuli kasutusse viiekümnendatel.