Isa ja poeg Helme: Leedu valimistel käivitati süvariigi skeem 

Massilised võltsimised USA-s, Leedus

Päevakorda tõusis ka EKRE-le üks olulisemaid teemasid - abielurefendum - õigemini see, et koroonakriisi taustal ei tohiks see teema päevakajalisust kaotada.

Helme rääkis, et opositsioon eesotsas Kallasega räägib, et see halvab riigi tegevuse.

"Ei halva. Riigi tegevust ähvardate teie halvata oma obstruktsionismi ning tuhandete parandusettepanekutega. Kuri on tegelikult see, kes räägib, et ta on hea. Mille üle siis ikkagi võitlus käib? Kordame üle – võitlus käib selle üle, et rahval oleks võimalik poliitikas senisest rohkem kaasa rääkida referendumite, rahvaküsitluste ja rahvahääletuste kaudu," rõhutas Mart Helme taaskord süvariiki ja tõi näiteks kohe Hollandi ja ka Leedu viimased valimised.

"Vaatame, mis toimus viimastel valimistel Leedus... See oli nii ilmselgelt läbipaistev süvariigi skeem, mis seal käivitati ning mis seal õnnestus läbi suruda," muretseb Mart Helme.

Mart Helmet toetas ka Martin Helme, kes tõdes: "Prooviti sama asja Rumeenias. Täpselt sama muster."

Ringiga jõuti tagasi USA valimisteni, kus Mart Helme sõnul tegu massiliste võltsimistega.