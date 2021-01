Inimlik eksitus hävitas Rapla haiglas vaktsiinidoosid

Õhtuleht esitas sellekohase päringu haiglale juba 30.detsembril, kuid toona kinnitas Rapla haigla juht Pille Mukk, et need väited ei pea paika.

Tänaseks on teada, et koroonavaktsiinid siiski on Rapla haiglas raisku lastud.

Mukk selgitab Õhtulehele, et vaktsiinidooside teekonna ning käsitlemise kontroll oli tol hetkel (30.detsember, mil Õhtuleht esimese päringu tegi - toim.) alles toimumas ning seetõttu vastavat infot veel ei olnud.

"Täna teame, et tegemist oli inimliku eksimusega protsessis," ja lisab: "Kõik asjakohased osapooled said probleemide ilmnemisel teavitatud ning parendused tehtud, et inimeste vaktsineerimine toimuks jätkuvalt vastavalt vaktsineerimiste juhistele ning turvalistes tingimustes."

Ta lisab, et haigla juhina eelkõige selle eest ta ka vastutab.

Eelnevalt on Mukk Õhtulehele rääkinud, et vaktsiinide logistika on olnud Terviseametile ja meditsiiniastutustele väljakutse, kuid see on saanud tänaseks lahenduse: "Vaktsineerimisi teostavad vastava koolitusega õed ning nad teevad seda järgides vaktsineerimisjuhiseid."