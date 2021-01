Mees lõi endise kolleegi ukse sisse, sest ta ei võtnud Facebooki sõbrakutset vastu 

Politsei sõnul hakkas Burczyk oma endisele töökaaslasele agressiivseid Facebooki sõnumeid saatma 24. detsembril. Ta ähvardas oma endise töökaaslase elu ja hoiatas teda, et kavatseb teda rünnata, kui ta ei nõustu tema Facebooki sõbrakutsega.

Politsei teatel tungis Burczyk 26. detsembril oma endise töökaaslase isa majja. Turvakaadrid näitavad, et mees murdis maja välisuksest sisse ja uurijad tuvastasid hiljem, et mees on Burczyk, kinnitab vandeavaldus.