Ida-Viru noortekeskused otsivad noortele piirangute ajal tegevust 

Sillamäe noortekeskuse ESN noored jagasid vastvalminud Sillamäe rannapromenaadil laupäeval kõndijatele kommi, et noortel jaguks tegevust, vahendab ERR-i uudisteportaal saadet "Aktuaalne kaamera".

Sillamäe noorsootöötajad on pannud tähele, et koroonaaja piirangud põhjustavad noortel aina rohkem depressiooni, kuid lisaks on probleeme ka distantsõppega.