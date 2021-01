Veri on kõikjal: agressiivsed oravad ründavad juba nädalaid New Yorgi elanikke 

Ühel elanikul Micheline Frederickil on endiselt verevalumid. Tema hammustushaavad paranevad pärast seda, kui orav teda nädal tagasi ründas. Ta ütles, et täiesti provotseerimata orav hakkas teda jälitama, kui ta seisis oma kodu ees. Frederick jagas graafilisi fotosid tagajärgedest, vahendab CBS.

"Maadlesime lumes ja kõikjal oli verd ning ta näris mu sõrmi ega lasknud lahti," ütles Frederick. Turvakaamera pildil on näha, kuidas orav on ohvri vasaku käe külge klammerdunud. Raevunud näriline on terroriseerinud ka mitmeid Fredericki naabreid, sealhulgas Vinati Singhi perekonda.

"Need oravad lähevad agressiivselt inimestele kallale," ütles Singh. Ta rääkis, et üks orav on teda juba kaks korda rünnanud.

Ohvrid ütlesid, et nad on abi saamiseks linnavalitsust teavitanud. Tervishoiuministeerium teatas, et soovitas neil paigaldada riiklikult litsentseeritud püünised, kuid seni on need tühjad.

Haiguste tõrje keskus ütleb, et väikestel närilistel, näiteks oravatel, pole peaaegu kunagi marutaudi. Nii on teadmata, mis põhjustab oravate agressiivset käitumist.