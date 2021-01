Haigekassa eelarve on sel aastal 18 miljoni euroga miinuses 

Haigekassa eelarve on sel aastal ligi 1,7 miljardit eurot, võrreldes lõppenud aastaga on see kuus protsenti suurem, kirjutab ERR.

"Varem on haigekassa pidanud aasta lõpetama nii-öelda nullis ehk nii, et tulud ja kulud oleksid tasakaalus. Sel aastal lubatakse koroona tõttu esimest korda minna 18 miljoni euroga miinusesse ehk kulud on kohe plaanitud 18 miljonit suuremad kui tulud," lausus Haigekassa finantsosakonna juhataja Riho Peek.