Prantsusmaal käisid 2500 inimest koroonapiirangutest olenemata illegaalsel reivil 

Üks peo külastaja rääkis välismaisele uudisportaalile, et väga vähesed pidasid peol kinni distantsi hoidmises. Paljud peolised ütlesid, et nad plaanisid reivile jääda pühapäevani, teised aga lootsid, et pidu kestab lausa teisipäevani.

Mitmed inimesed magasid keha kosutamiseks peopaigas oma autos, et siis puhanuna jälle tantsima minna. Üks külastaja ütles, et reiv oli väga hästi organiseeritud, sinna olid korraldatud nii käimlad kui toitlustus.

Reede hilisõhtul korraldas siseminister Gerald Darmanin kriisikoosoleku, et arutada, mida reiviga ette võtta. Ta ütles, et teed peokohast lahkumiseks on blokeeritud ning enam kui 200 inimest on politseilt hoiatuse saanud.