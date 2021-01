Riigikogu esimees uusaastatervituses: „Rahvahääletusega lõpetame meile võõrsilt imporditud väärtuskonflikti!“ 

Kahjuks on siiski liialt palju neid, kes kaotasid koroona tõttu töö ja vajavad toimetulekuks abi. Aga on ka neid, kes kaotasid palju enam – oma elu. Südamlik kaastunne neile, kelle lähedased haigus meie hulgast kaasa viis.

Head sõbrad! Mida toob meile 2021. aasta? Anname endast kõik, et see tuleks parem kui eelmine. Sellel aastal toimuvad rahvahääletus abielu teemal ning presidendi ja kohalike omavalitsuste valimised.

Erinevalt Soomest ja Lätist, ei ole meil presidendi otsevalimisi. Usun, et tulevikus see muutub ja rahvas saab rohkem võimalusi oluliste riigielu küsimuste otsustamiseks. Kohalikel valimistel saame me aga kõik kaasa rääkida enda kodukandi parema tuleviku nimel.

Loodan, et algaval aastal on poliitilist turbulentsi ja vastasseisu vähem. Kuulakem rohkem üksteist ja hoidkem kinni just nendest väärtustest, mis on meie rahvast läbi aegade kandnud, taganud meie kestmise ja toonud meid siia.