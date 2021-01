PÄRAST GEORGE FLOYDI: USA politsei kasutas taas surmavat jõudu  

Video tehti avalikuks vähem kui 24 tundi pärast intsidenti. Videot nägi kõige esimesena hukkunu lähedased. Foto: Ekraanitõmmis / Minneapolis Police

Minneapolise politsei on avalikustanud korrakaitsja kehakaamera salvestise, milles on näha tulevahetust, kus hukkus üks kahtlusalune. Tegu on esimese politsei põhjustatud surmaga pärast George Floydi oma, kes hukkus korrakaitsjate tegutsemise tõttu eelmise aasta mais, vahendab BBC