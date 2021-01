EESÕIGUS KOROONAVIIRUSE VASTU? Kaupmeeste liit palub võimalikult ruttu vaktsineerida 70 400 kaubandustöötajat 

Kirjas pea- ja sotsiaalministrile kirjeldas Peil, et kaubandustöötajate vaktsineerimine vähendab nakkusriski, kuna sektoris puututakse kokku paljude inimestega.

„Jaekettide väiksemates formaatides on poes päevas 1500–3000 külastajat. Hüpermarketites on päevane ostlejate arv 4500–6000 vahel. Eestis ei ole ametit, mille esindaja puutuks päevas rohkemate inimestega kokku kui toidupoe müüja,“ tõi Peil välja argumendid. „Teatavasti on toidu-ja esmatarbekaupade müük eluks vajalik teenus. Kevadise koroonapuhangu ajal tegi valitsus sellega seoses koroonateste eelisjärjekorras toidu-ja esmatarbekaupade poodide müüjatele. Tänu sellele ja kaubanduse sisemiste protseduurireeglite muutmisele hoiti ära toidupoodides praktiliselt täielikult koroonakollete teke.“