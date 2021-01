Läti president: komandanditund on absoluutselt vajalik! 

Läti president ütles intervjuus, et suurem osa elanikkonnast on vähendanud oma kontakte teistega ja ta tänas neid, kes täidavad reegleid, mis on heas usus kehtestatud. Kui suurem osa elanikkonnast ei järgiks reegleid tähendaks see Levitsi hinnangul riigile täielikku hävingut.

See, et Lätis sünnivad koroonanumbrites uued rekordid, tulenevad presidendi hinnangul jõulupühadest, mis andis viirusele soodsa kasvulava. Levitsi sõnul näitasid jõulupühad, et väike osa ühiskonnast võib nakatada ülejäänud kogukonna ning see on lubamatu. Läti riigipea hinnangul oleks olukord Lätis ilma komandandi- ehk keelutunnita hukatuslikult.