KOROONAVIIRUS PURUSTAB REKORDEID: Läti lõpetas aasta kurva numbriga 

Läti rekordid on saabunud aasta viimaste päevadega. Kui 30. detsembril tuvastati 1367 koroonapositiivset, siis 31. detsembril tõusis number 1861ni. Kokku analüüsiti tol päeval üle 12 000 testi, positiivsete osakaal neist oli 15%. Samal päeval teatati, et viirusega on surnud üheksa inimest: kaheksa lahkunut olid vanuses 60–85 ja üks 95–100.

Alates pandeemia algusest on Lätis saanud positiivse diagnoosi ligemale 41 000 inimest. Lätis on koroonaviirusega surnud kokku 635 inimest. Viiruse tõttu viibib haiglas 999 patsienti. Arvestades Läti viimaseid päevi, kus haiglaravi vajavate inimeste hulk on olnud üle tuhande, on tegu positiivse numbriga. 999 patsiendist on 60 seisund tõsine.