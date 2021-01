SAIGI TEHTUD! Suurbritannia lahkus Euroopa Liidust 

Suurbritannia peaministri Boris Johnsoni hinnangul on saarerahval võimalus teha asju nüüd teisiti ja paremini. „Vabadus on meie kätes,“ vahendas BBC Johnsoni sõnu. Siiski leidub joviaalsete hõigete kõrval palju kriitikuid, kelle hinnangul hakkab Suurbritannial minema hulga kehvemini kui seni.

Šotimaa esimene minister Nicola Sturgeon on üks neist, kes tahab iseseisva Šotimaa viia tagasi Euroopa Liitu. „Euroopa, Šotimaa on peagi tagasi. Jätke tuli põlema,“ säutsus Sturgeon Twitteris.

BBC Euroopa korrespondent Katy Adler ütles, et Brüsselis on tunda kergendust, et Brexitiga kui protsessiga on lood lõpuks ühel pool. Samas tuntakse Brüsseli koridorides kahetsust, et selline asi nagu Brexit üldse toimus.