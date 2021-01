Läänemaa vald nõuab hundi küttimislubasid, keskkonnaameti hinnangul probleeme pole 

Lõhmuse mure tuleneb Piirsalus külast, mille külavanem Lea Lai pole rahul otsusega, et piirkond jäi tänavu ilma hundi küttimislubadest. Lõhmus tuletas meelde, et sarnane asi juhtus ka mullu, kuid hiljem väljastati kolm luba, millest üks suudeti ära kasutada.

Lõhmus toob veel välja, et kuigi riik kompenseerib omanikule hundikahjud, ei korva see aga nende elutööd ja moraalset kahju. „Mitmedki loomapidajad on huntide murdmiste tõttu loomapidamisest loobunud,“ märkis ta. „Liigse bürokraatia tõttu ei ole inimesed kõiki huntide rünnakuid registreeritud vaid pöörduvad abi saamiseks kohaliku omavalitsuse poole.“

Vallavanem palub olukorrale ametlikku lahendust, sest vastasel juhul võivad kodanikud hakata probleeme omal käel lahendama ehk salaküttimisega. „Kui ametkonnad ei reageeri, siis reageerivad inimesed ise ja mitte seaduslikul viisil. Andmed huntide arvukusest muutuvad sel juhul veelgi ebamäärasemaks.“

Keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo juhataja Aimar Rakko hindab olukorda Piirsalu küla ümbruses läbi ametlike dokumentide ning nende järgi ei ole hundid viimasel märkimisväärseid kahjustusi tekitanud.

Piirkonnas on murtud lambaid kahel korral: 25. jaanuaril 2020 (3 utte ja 1 vigastud) ja 14. septembril 2020 (11 lammast ja 4 haavatud). Samas võttis amet meedia vahendusel teatavaks, et septembris murti huntide poolt kolm koera.

„Kokkuvõtvalt võib öelda, et kariloomadele tekitatud kahjustused on võrreldes naabruskonnas (eelkõige Rapla ümbruses) tekitatuga üsna marginaalsed (Rapla ümbruses on hetkel murtud üle 400 looma),“ selgitas Rakko vallavanemale. „Piirkonna inimestega suheldes oleme rõhutanud, et tekkivatest kahjustustest tuleb kindlasti teavitada keskkonnaametit, et kindlaks saaks teha kahju tekitaja ja juhtumi akteerida. Kui murdmistest jäetakse teatamata, ei ole keskkonnaametil võimalik probleemi küttimislubade andmisega reguleerida.“