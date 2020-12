Suri Ameerika Ühendriikide ohvriterohkeim sarimõrvar Samuel Little 

Sarimõrvar Samuel Little suri kolmapäeval California haiglas, teatab BBC. Ta kandis eluaegset vanglakaristust kolme naise tapmise eest, ent viimastel aastatel tunnistas ta üles lausa 93 naise mõrvamise vahemikus 1970-2005. Little sihtmärgiks olid haavatavad naised – üldjuhul prostituudid ja narkomaanid.

Kunagine poksija Little andis ohvritele teadaolevalt karme rusikahoope, enne kui ta nad surnuks kägistas. Seega polnud kindlaid märke sellest, et ohvrid oleks mõrvatud – sageli kirjutasid ametivõimud need surmad üledooside või õnnetusjuhtumite arvele ja neid ei uuritud kunagi põhjalikumalt. Mõne Little'i ohvri surnukeha pole kunagi leitud.