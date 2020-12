Kohtus õiguse saanud Ukraina tööliste advokaat: riik tegutses vastuolus  põhiseadusega 

Kolm Ukraina hooajatöölist pöördusid kaebusega Tartu halduskohtusse, kes ei võtnud kaebust menetlusse. Tartu ringkonnakohus otsustas detsembris asja saata tagasi halduskohtule asja menetlusse võtmise otsutamiseks, rõhutades, et asja puutuvad normid on põhiseadusega vastuolus, märkis Ramil Pärdi. Kuna aga kohus on oma otsustes sõltumatu ning peab järgima seadust, siis halduskohtusse tagasisaatmine iseenesest ei pruugi tähendada, et halduskohus asja uuesti otsustades selle menetlusse võtab, lisas ta.

Ühtlasi on ringkonnakohus saatnud juhtumi Riigikohtule põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse algatamiseks. Õigusnormid, mille põhisedusele vastavust Riigikohus nüüd usutavasti analüüsima hakkab, on Pärdi sõnul välismaalaste seaduse paragrahvid, milles need välistavad välismaalasel viibimisaja ennetähtaegse lõpetamise vaidlustamisel kaebuse esitamise halduskohtule.

„Käesoleval juhul ei ole meil otseselt etteheiteid politseile, vaid etteheide on suunatud ennekõike ühest küljest seadusandjale (Riigikogule), kes on sellised põhiseadusega vastuolus olevad normid kehtestanud, ning teisest küljest halduskohtule, kes vaatamata meie väidetele vastuolu kohta põhiseadusega, jättis need väited tähelepanuta, ei võtnud kaebust üldse menetlusse ning jättis esialgse õiguskaitse kohaldamata,“ rääkis Pärdi.