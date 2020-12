Kohus lõpetas PRIA miljoninõude arutamise 

Menetlusaeg hakkas kulgema alates läbiotsimisest, s.o alates 2015. aasta novembrist. Seega oli lõpetamise ajaks menetlus kestnud süüdistatavate suhtes juba vähemalt viis aastat ja ühe isiku suhtes kuus aastat, samas oli selleks ajaks menetlus kohtus alles algetapis, st kohtulik uurimine maakohtus alles algas. 23. novembril lõpetas Pärnu maakohus kriminaalmenetluse Margo Berensi, Raimo Lõbu, OÜ Vilsandi Lammas, Imbi Lambi ja Robin Kovaljovi suhtes. PRIA nõude jättis kohus läbi vaatamata ja kaitsjate tasud jäävad riigi kanda. Saarte Hääle teatel tõdes prokurör Helga Aadamsoo, et prokuratuur on kahtlemata huvitatud sellest, et iga kriminaalasi lõpeks kogutud tõenditele tugineva otsusega.