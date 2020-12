Riigikogu esimehe jõulukaartidele kulus 1280 eurot 

Ühe kaardi maksumus oli 80 senti, jõulukaardi kujundas Kala Ruudus agentuur, ütles Riigikogu pressiesindaja Epp-Mare Kukemelk. Jõulukaardid läksid tavapäraselt teele üle maailma, kuid need said ka kõik Eesti õppeasutused. „Praegusel tormilisel viiruse leviku ajal on meie koolid väga ebatavalises olukorras, kus tuleb rakendada suurt leidlikkust ja tagada lastele võimalikult normaalne õppetöö jätkumine,“ kirjutas Riigikogu esimees oma Facebooki lehel. „ See sünnib läbi suure pingutuse, kuid me hoiame lootust ning pakume riigina ja lastevanematena omapoolset maksimaalset tuge.“ Jõulukaart keskendub keerukaks osutunud aasta järel lootusele. „Jõuluvalgus, lootus ja helgus on kaardi kontseptsiooni peamised märksõnad, millele annab kuju metskits, mida seostatakse süütuse, puhtuse ja hoolivusega. Samuti on eestlastel ikka olnud kombeks jõuluajal metsloomadele süüa viia. Loodetavasti juhatab jõuluaeg sisse rahuliku ja kindlasti parema aasta."