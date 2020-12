Eesti uudised Kersti Kaljulaid: „Soovin, et järgmine aasta tuleks helgem, et tuleksime keskajast tagasi.“ Mart Soidro , täna 06:30 Jaga: M

ANDRUS: Kas sa ei arva, et Eesti president peakski oma ametiajal elama rehielamus? Selle asemel, et antakse Pätsi-aegne loss, millel ei ole mingit seost eesti kultuuriga... ja rehielamu ees seisaks auvalve ja oleks lipuplats.KERSTI: Selles ei oleks midagi ebanormaalset. Näiteks Vanuatu presidendi residentsiks oli just selline savist maja, nagu sealkandis kombeks. Foto: Robin Roots

Proloog: Vabaõhumuuseum tervitab meid ehtsa „Rehepapi“ ilmaga. Midagi tilgub taevast, midagi lirtsub jalge all. On hall ja kõle, aga eestlane on ju säärase koerailmaga harjunud ja ka meie ei lase end nigelatest oludest segada. Kehva ilma vastu aitavad joped, epideemia vastu maskid. Liigume talude vahel nagu mardisandid, näod kaetud. Sellega seoses meenub vanarahva uskumus, et katku vastu aitab see, kui inimesed enesele püksid pähe tõmbavad – kahe tagumikuga mees või naine tundub katkule nii veider ja ebaloomulik, et säärast ta murdma ei hakka... Ja mis see maskki muud on, kui omamoodi maskeering. Igal juhul pääseme koroona käest terve nahaga, ka ükski tont ega koll ei satu meie teele ja kratid püsivad vihmase ilma tõttu lakas peidus. On tavaline jõulueelne päev, just paras esivanemate kinnisvaraga tutvumiseks. ANDRUS KIVIRÄHK