Eesti uudised Mis on aeg? Kiirabiarst: kõige kallim kingitus. Akadeemik: ajaga saab eristada lihtsaid asju keerulistest. Preester: aeg on liikuvus Jumala loodud Universumis Rainer Kerge , täna 16:35

Foto: pixabay.com

„Aeg on erakorralises meditsiinis kõige kallim ja olulisem asi ning väga raske on langetada otsus, mis hetkest pole igasuguse lootuseta raskelt haige elu pikendamine enam eetiline. Mis hetkest alates pole enam õige tuua ta tagasi üksindusse – voolikute alla, kust tal pole mingit võimalust pääseda,“ otsib kiirabiarst Mare Liiger vastust küsimusele, mis on aeg.