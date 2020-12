Argentina seadustas abordiõiguse 

Raseduse katkestamine võis küll Argentinas seadusega keelatud olla, ent see ei tähenda, et poleks naisi, kes ei soovi majanduslikel, tervislikel või isiklikel põhjustel last saada. See tähendas, et paljud neist otsisid abi salaja, mis võib paraku tähendada suvalisi, kahtlaseid ja eluohtlikke protseduure. Ehk nagu aktivistid armastavad öelda: abordikeeld ei kaota aborte ära, vaid teeb need ainult ohtlikuks.