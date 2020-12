Juhtkiri Juhtkiri | Koroona varjus aasta ohtuleht.ee , täna 16:56 Jaga: M

Pole midagi parata – on üks asi, mis meenub meile 2020. aastast paari või isegi paarikümne aasta pärast. See on koroonapandeemia. Vaevalt leidub Eestiski sellist inimest, keda viirusepuhang poleks ühelgi moel puudutanud. See on saanud meie mälestuste lahutamatuks osaks. Ja õnnelikud on need, kelle jaoks jagus negatiivset vaid testitulemustesse.