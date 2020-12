Peaaegu jõuluime: Kas kuuks ajaks Omnivasse toppama jäänud pakk pääses liikuma? 

„Probleemi juurpõhjuseks oli aga muidugi see, et pakki vastu võttes kuller seda ei kaalunud,“ ütleb Sepp ja palub tekitatud segaduse pärast kliendilt vabandust. „Ühelt poolt tekitas segadust asjaolu, et klient vormistas paki saatmise automaadist, kuid andis üle kullerile, mistõttu liikus pakk valesse kohta, kust teda andmete järgi pärast otsida ei osatud. Teisalt olid seismajäämise põhjuseks detsembrikuu kõrged pakimahud, mis probleemse paki asjaolude väljaselgitamisega kiiresti ja põhjalikult tegelda ei lubanud.“

„Kui need asjaolud selgeks said, sai ka pakk liikuma ning kliendilt me loomulikult lisanduva kaalu eest lisaraha ei küsi,“ annab Sepp lootust, et Itaaliasse kolinud klient saab viimaks oma paki ka kätte.

Omniva pakke ei hävita

„Kõige rohkem muidugi häirib mind ettevõtte suhtumine klientidesse,“ vannub Sergei tulist kurja. „Isegi saadetise kaalu kohta sain infot vaid tänu juhusele ja hoopiski mitte ametlikke kanaleid kasutades. Ja tänu sellele samale juhusele jäi mu saadetis hävitamata. Omniva eeskirjad näevad ette nõuetele mittevastavate saadetiste hävitamise. Hävitamise oht pole veel kadunud, sest saadetis on siiamaani Omniva territooriumil.“