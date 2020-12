Erinevalt superministeeriumist otsustas Tallinna Kaubamaja personalile mõeldud söökla sulgeda  

Tallinna Kaubamaja. Foto: Rauno Vahtre

Teisipäeval kirjutas Õhtuleht loo sellest , kuidas on Tallinna kesklinnas asuva viie ministeeriumi ühishoones ehk nn superministeeriumis karmil koroonaajal avatud nii kohvik kui ka jõusaal. Paljud teised asutused on aga oma söögikohad sulgenud – isegi kui need olid mõeldud vaid oma töötajatele ja seeläbi juriidiliselt lubatud.