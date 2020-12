Covid-19 tabas vaktsineeritud USA meditsiiniõde, eksperdi sõnul pole selline asjade käik ootamatu 

Kahes erinevas haiglas töötav 45aastane meditsiiniõde Matthew W. teatas 18. septembril Facebookis tehtud postituses, et talle manustati Pfizeri koroonavaktsiini. Ehkki tervishoiutöötaja tõdes, et tema käevars oli terve päeva valulik, ei tajunud ta muid kõrvalmõjusid.

Covid-19 haiglaüksuses tegutsev mees jäi haigeks kuus päeva hiljem – jõululaupäeval. Matthew'l tekkisid külmavärinad ja ta kaebas lihasvalude ja väsimuse üle. Peatselt läks meditsiiniõde koroonatesti tegema ja juba järgmisel päeval sai ta teate, et test oli positiivne.

San Diego perearstikeskuse nakkushaiguste spetsialist Christian Ramers teatas ABC Newsile, et selline stsenaarium pole sugugi ootamatu. „Vaktsiini kliiniliste uuringute põhjal teame, et kaitse arendamine võtab aega umbes 10 kuni 14 päeva,“ sõnas Ramers. Ta tuletas meelde, et esimene vaktsiiniannus töötab umbes 50% edukusega – alles teine doos annab ligi 95% kaitse.