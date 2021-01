Andres Puusepp testis Eesti kõige populaarsemat kaalulangetuse meetodit ja kaotas 16 kilogrammi 

Arvan, et ma pole suutnud standard-dieetidega kaalu langetada just selle tõttu, et need on standardsed. See tähendab seda, et ka menüü on kõigi jaoks sama ning mulle ei sobinud paljud toidud või nende koostisosad. Nende hulgas olid mõned road, mida ma ei söönud üldse. Ma pidin neid ise muutma. Stockholmi dieet andis mulle võimaluse otsustada, mis mulle meeldib, mis mitte ja menüü koostati personaalselt minu jaoks.