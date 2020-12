Töötukassa ettepanek: maksta Harjumaa ja Ida-Virumaa tööandjatele 16 miljoni ulatuses kompensatsiooni 

Eesti Töötukassa nõukogu esimees Peep Peterson märkis, et ettepanek läheb nüüd valitsusele arutamiseks.

Ettepaneku kohasel makstakse kompensatsiooni neile Harjumaa ja Ida-Virumaa tööandjatele, kelle tegevus on erakorralistest asjaoludest tulenevalt perioodil 28. detsember 2020 kuni 17. jaanuari 2021 märkimisväärselt häiritud. Kompenseeritakse piirangutest tekkivad tööjõukulud. Esitatud kava kohaselt makstakse tööandjale kompensatsiooni nende töötajate eest, kelle töökoha asukoht on 22. detsembri 2020. a seisuga töötamise registri kohaselt Harju või Ida-Viru maakonnas. Tööjõukulud kompenseeritakse tööandja novembri kuu Harjumaa ja Ida-Virumaa töötajate palgakulu põhjal. Kompensatsioon kantakse tööandjatele pangakontole ja on ette nähtud töötajatele palga maksmiseks. Kompensatsiooni saavad ettevõtted ei tohi ühe kuu jooksul alates toetuse saamisest töötajaid koondada.