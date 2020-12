Arvamustoimetus | 2020. aasta tipud 

Lõppeval aastal vormistati ära pensionireform, mille läbiminekule eelmiste valitsuste ajal mõeldagi ei tasunud. Võimalus kogutud säästud korraga välja võtta tähendab seda, et ka meie saame rohkem ise oma pensioniraha üle otsustada, nagu see on teistes maades. Igakuised paarkümmend eurot pensionilisa ei parandaks elukvaliteeti, korraga väljavõetuna saab aga teha kasvõi korteriremondi. Soodsa pinna reformi läbiminekuks lõi fondide madal tootlus ja fondiomanike ahnus.

Kui ministeeriumi palgatud autojuht sõidutab tihedamini ministri lapsi kui ministrit ennast ning nõunikud toetavad kaastöötajate sõnul poliitikut eelkõige eraeluliste murede lahendamisel, siis on asi kaugel säästlikust mõtteviisist, et tipp-poliitiku ja tema pereliikmete käike võiks kuidagi ühildada. Pigem tuleb uurida riigi vara võimalikku väärkasutamist. Viimasest ei päästa isegi poliitilise vastutuse võtmine. Tagatipuks selgus, et Mailis Repsilt haridusministri ametikoha üle võtnud Jaak Aab kõike seda toredust – näiteks õigusalaselt väga pädevaks väidetud nõunikku! – ei vajavatki.

Kuna üks osa võimuliidust ei soovi president Kersti Kaljulaidi jätkamist teisel ametiajal, siis teine osa tegeleb talle väärika taandumise võimaluste otsimisega. Et Kaljulaid tõepoolest kandideerib koos paljude teistega OECD juhiks, siis annab see märku, et ka ta ise ei usu eriti Kadriorus jätkamise võimalusse. Kaljulaidi vastaste häda on see, et nad teavad küll, et ta presidendiks ei sobi, aga nad ei tea kedagi, kel oleks vähegi reaalsed võimalused kas riigikogus või valimiskogus uueks riigipeaks saada.