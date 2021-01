FOTOD | SUUR MAALIHE NORRAS: päästjad otsivad jätkuvalt kadunuid 

„Otsime siiani ellujäänuid,“ ütles politsei päästetööde juht Roger Petterson ajakirjanikele. Tema sõnul on kadunute seas nii täiskasvanuid kui ka lapsi.

Viimastel päevadel on Aski linnas kasutatud erinevaid lähenemisi ja tehnikat, et inimesi üles leida. Helikopteritega on proovitud kraatrisse viia sõjaväelasi ja politseinike koos otsingukoertega. Samas on kasutatud termokaameraga varustatud droone, et inimesi üles leida. Ööl vastu 31. detsembrit suudeti õnnetuspaigast päästa üks dalmaatsia koer.

Norra ajakirjanduses on hakatud esitama ka üldisemaid küsimusi, muu hulgas seda, miks üldse on piirkonnas lubatud ehitustegevus. Juba 2005. aastal valmis kohalikule omavalitsusele geoloogiline uuring, mis tembeldas piirkonna ohtlikuks just maalihete pärast. Sellele vaatamata valmisid piirkonda esimesed majad juba 2008. aastal.

Mis Norras juhtus?

Kolmapäeva varahommikul toimus Oslo lähedal Gjerdrumi vallas Aski linnakeses maalihe. Kohaliku meedia teatel sai vähemalt kümme inimest vigastada ja sajad elanikud evakueeriti. Maalihke piirkonnas asuvad mitmed hooned.

Kohaliku meedia andmetel evakueeriti kohe umbes 700 inimest. Politsei kinnitas, et vigastada on saanud vähemalt kümme inimest, neist viis viidi haiglasse. Üks inimene on raskelt vigastatud. Seni pole teateid hukkunutest, ent Norra uudisteportaali VG väitel on kadunud jäänud vähemalt 15 inimest.