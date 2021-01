FOTOD | SUUR MAALIHE NORRAS: päästjad on leidnud neli hukkunut, endiselt otsitakse ellujäänuid

Kokku on Norra päästjad leidnud maalihkepiirkonnast neli hukkunut, vahendab Aftonbladet. Veel kuus inimest on kadunud.

Ellujäänute leidmiseks on kasutatud droone ja soojuskaameraid. Mitmed droonid hõljusid ka kogu eelneva öö pimedas elurajooni kohal.

Päästetöid tehakse peamiselt koertega, just tänu koerale avastati reedel ka esimene surnukeha.

Norra väljaanne VG avaldas ka nimekirja inimestest, kes endiselt kadunud on: noorim neist on vaid kaheaastane tütarlaps ning vanim 69aastane naine, kelle õde ja isa said õigel hetkel majast välja. Nad said vaid kergemaid vigastusi ja viibivad hetkel haiglas.

Päästetöö õnnetuspaigas muudab keeruliseks pehme savi, mis ei võimalda päästjatel omal jalal rusude juurde minna. Lisaks suureneb maalihke kraater, mille tõttu on pidanud oma kodust lahkuma tuhatkond inimest, kirjutab Norway News.

"Keskendume sellele, et ellujäänuid leida, aga oleme valmis selleks, et võime leida veel surnuid," ütles politseikomandör Roy Alkvist ajakirjanikele. Kadunute seas on nii täiskasvanuid kui ka lapsi.