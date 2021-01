FOTOD | SUUR MAALIHE NORRAS: päästjad on leidnud kuus hukkunut, endiselt otsitakse ellujäänuid

Neli inimest on jätkuvalt teadmata kadunud, vahendab BBC. Pühapäeval külastasid maalihke piirkonda ka Norra kuningas ja kuninganna. "Raske on midagi öelda... see olukord on lihtsalt kohutav," lausus kuningas.

Ellujäänute leidmiseks on kasutatud droone ja soojuskaameraid, kuid päästjad on tunnistanud, et hetkel käib juba võidujooks ajaga. Võimalus ellujäänuid leida väheneb iga tunniga. Samal ajal on endiselt põhjust arvata, et maalihkes võib olla ellujäänuid.

“On näiteid loomadest, kes pärast pikka aega elusalt on välja toodud. Vrakkides võivad olla õhutaskud. Töötame inimelude päästmise nimel, kuni lootus on kadunud,” ütles operatsioonil osalev tervisespetsialist Bjørn Nuland.

Norra väljaanne VG avaldas ka nimekirja inimestest, kes endiselt kadunud on: noorim neist on vaid kaheaastane tüdruk ning vanim 69aastane naine, kelle õde ja isa said õigel hetkel majast välja. Nad said vaid kergemaid vigastusi ja viibivad hetkel haiglas.

Päästetöö õnnetuspaigas muudab keeruliseks pehme savi, mis ei võimalda päästjatel omal jalal rusude juurde minna. Lisaks suureneb maalihke kraater, mille tõttu on pidanud oma kodust lahkuma tuhatkond inimest, kirjutab Norway News.

"Keskendume sellele, et ellujäänuid leida, aga oleme valmis selleks, et võime leida veel surnuid," ütles politseikomandör Roy Alkvist ajakirjanikele. Kadunute seas on nii täiskasvanuid kui ka lapsi.