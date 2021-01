FOTOD | SUUR MAALIHE NORRAS: päästjad leidsid kraatrist surnu, endiselt otsitakse ellujäänuid

Reede õhtul otsustas politsei pimeduse tõttu otsinguoperatsiooni peatada. “Täna õhtul pole uusi avastusi tehtud. Loodame, et päevavalguse saabudes tehtavad jõupingutused annavad meile rohkem teavet ja loodetavasti leiame ellujäänuid,” ütles päästeoperatsiooni juht Gisle Sveen. Ellujäänute leidmiseks on kasutatud droone ja soojuskaameraid. Mitmed droonid on kogu öö pimedas elurajooni kohal hõljunud.

Norra veebiväljaande VG teatel leidsid päästjad 1. jaanuari pärastlõunal esimese surnukeha. Politsei pole seni jaganud mingisugust lisainfot päästjate tööst, kuid kinnitas reede pärastlõunasel pressikonverentsil ühe surnukeha leidmist.

„Keskendume sellele, et ellujäänuid leida, aga oleme valmis selleks, et võime leida veel surnuid,“ ütles politseikomandör Roy Alkvist ajakirjanikele. Kadunute seas on nii täiskasvanuid kui ka lapsi.

Gjerdrumi linnapea Anders Østensen avaldas lootust, et kraatrist leitakse ellujäänuid, kuid nentis, et arvatavasti on mõned kaotanud oma lähedase. „Mul on siiralt kahju, et oleme jõudnud nii kahetsusväärse olukorrani,“ ütles linnapea.

Reede õhtupoolikul teatas politsei, et pimeduse tõttu lõpetatakse kraatris otsingutööd. Päästetööd jätkuvad õhust droonide ja kaameratega. Päästjad laskuvad kraatrisse kohe laupäeval, kui päevalgus seda võimaldab.