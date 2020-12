FOTOD | Norras toimus suur maalihe, käimas on päästetööd 

Maalihe toimus Oslo lähedal Gjerdrumi vallas. Kohaliku meedia andmetel on evakueeritud umbes 150-200 inimest. Politsei kinnitas, et vigastada on saanud vähemalt üheksa inimest, neist viis viidi haiglasse. Seni pole teateid hukkunutest, ent Norra uudisteportaali VG väitel on mitmed inimesed teadmata kadunud.