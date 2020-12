Sajad Kuuba migrandid nõudsid Mehhiko piirilinnas pääsu USAsse 

Kuubast pärit 25aastane Jonathan Castro sõnas kohalikule meediale, et on pärast USA-le varjupaigataotluse esitamist veetnud Mehhikos aasta ja kaheksa kuud. Noormees kinnitas, et on valmis kogu öö silla juures protestima. Sarnaselt paljude teiste kuubalastega saadeti ta programmi „Jää Mehhikosse“ raames üle piiri. Programm on oluline osa Donald Trumpi karmist rändepoliitikast, mille eesmärk on piirata migratsiooni.