Valvas linnakodanik kutsus töömehele mupo kohale 

„Meile tuli väljakutse ja korraldus olukorda kontrollida“

Töömees võtab välja paberi, millel kirjas remonttööde alla kuuluvate mänguväljakute aadressid. „Mänguväljakutel on sildid ja seal peal on meie firma nimi, et teostame remonttöid“.

„Selge, siis on korras, meie ülesanne oli üle kontrollida. Inimesed on praegu ärevuses, ei saa rahulikult magada, kodus on igav“.

„Saan aru – professionaalid!“

„Võiksid välja tulla ja veenduda. Oleks kena olnud appi tulla ja aidata kaevata!“ (mõlemad muigavad)

„Kuulsin jah, et kaks korda tagus vastu klaasi, aga kedagi ei olnud näha.“

Sellega oli olukord lahenenud.