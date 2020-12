RANNAPRALLE: Austraalia minister lubab covidiootidest britid maalt välja saata 

Austraalia ajalehe Financial Review tervisekülje toimetaja esitas oktoobri lõpus leheveergudel järgmise küsimuse: kas võib olla, et Austraalia on koroonavõitluses äkki liigagi tubli olnud? Selleks hetkeks olid päevased nakatumisnumbrid langenud ühekohalisteks, mitmekuune piirangutest hoolega kinni pidamine end aga silmnähtavalt ära tasunud. Eriti kui vaadata ülejäänud maailma. Nagu kõik teisedki, ootasid ka austraallased tol hetkel pikisilmi koroonavaktsiini valmimist ning mõned tervishoiueksperdid leidsid, et see saabub piisavalt varsti, et muretsema ei pea.

Kõik asjatundjad aga nii ei arvanud. Nakkushaiguste ja epidemioloogiaprofessor Emma McBryde sõnas: „Meie eduloo suur pahupool võib tulla pärast põhjapoolkera talve, mil ülejäänud maailm on karjaimmuunsusele lähemale jõudnud ning kibeleb eluga edasi minema. Ent Austraalia ja teised „viirusemulli riigid“ [ilmselt peab McBryde siin silmas ka nt Uus-Meremaad] istume ikka hirmust halvatuna paigal, et äkki tuleb viirus siia. See võib tähendada laialdasi reisipiiranguid ning jätkuvaid sulgemisi tööstuses, äris ja turismisektoris.“ Kui seni toimis hästi üleriigiline järelevalve, peaks McBryde'i hinnangul lõdvendama piiranguid, kuid usaldama rohkem osariike, kes suudaksid üksikuid puhangukoldeid omapäi hallata.

Igal juhul näib, et Austraalial on põhjust taas muret tunda. Suurimas linnas Sydneys, kus polnud kuude viisi ühtki Covid-19 juhtumit, hakkab viirus jõulueelsel nädalal tasapisi jälle pead tõstma, kirjutab BBC. Praeguseks on Sydneys nakatunuid 130 kandis.

Jõulu esimesel pühal toimus Sydneys Bronte rannal aga suur pidu ja pillerkaar, kus kari noori lõbutses ning tantsis. Pealtnägijate sõnul oli suur osa neist britid – seda võis järeldada nii aktsendist kui jalkasärkidest. Austraallasi seal väidetavalt palju polnud. Erinevalt päkapikumütsidest ei kantud eriti näomaske ega hoitud üksteisest distantsi.

Austraalia immigratsiooniminister Alex Hawke sõnas kohalikule raadiojaamale, et teda ajas vaatepilt marru. Ta hoiatas, et peol osalenud brittidest seljakotimatkajad ja muidu reisisellid võivad vabalt viisast ilma jääda. Suurbritanniast keerasid paljud Euroopa riigid üldse lennuliikluse kinni, kuna seal levib uus ning eriti nakkav koroonaviiruse tüvi. (Austraalia välisministeerium soovitab alates 24. detsembrist tungivalt Suurbritanniasse mitte reisida.)