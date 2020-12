Eesti uudised Meelehea ületulijatele: hea õnne korral võib sissekirjutuse eest saada mitusada eurot Asso Ladva , täna 18:55 Jaga: M

KAMPAANIA ÕIGUSTAB ENNAST: Jõelähtme vallavanem Andrus Umboja ütleb, et elanike registreerimise kampaaniad toovad lõppkokkuvõttes kasu. Foto: Priit Simson

„Ikka peab inimestele mingi komm olema ja iga aasta lõpus on kodanikke juurde tulnud. Kas just auhinna pärast, aga aasta lõpus käib inimestel sähvatus, et kirjutaks ennast sisse, nii et kampaania toimib. Elu on näidanud, et need, kes tulevad, need ka jäävad,“ iseloomustab Otepää vallavanem Jaanus Barkala elanike registreerimise kampaaniaid. Kolm inimest, kes ennast detsembrikuus talvepealinna elanikeks registreerivad, võivad loosiga saada 500 euro võrra rikkamaks.